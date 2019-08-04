Сегодня боевики на Донбассе стреляли из минометов, потерь среди военных нет

Все обстрелы со стороны оккупантов произошли на Донецком направлении, подразделения ОС соблюдают устойчивый режим прекращения огня.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск четыре раза нарушили запрет на использование любого оружия, потери среди украинских военнослужащих не зафиксированы.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Верхнеторецкого по направлению Пантелеймоновки, применяя миномет калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия дважды в районе населенного пункта Пески по направлению Лозового и вблизи Широкино по направлению Саханки.

"В течение суток подразделения ОС соблюдали устойчивый режим прекращения огня. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.