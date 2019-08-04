Сутки на Донбассе: враг бил по украинским позициям из гранатометов, ранен военный

С начала текущих суток боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил.

В течение минувших суток, 3 августа, вооруженные формирования РФ на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Читайте такжеБоевики не пускают украинских саперов на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской (видео)

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, боевики обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.