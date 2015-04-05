За сегодня боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня
Сегодня, 5 апреля, с полуночи до 18.00 российско-террористические войска не прекращали обстрелов позиций сил АТО, за это время бандформирования 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
«Преимущественно в ходевооруженных провокаций боевики применяли стрелковое оружие. Также преступники открывали артиллерийский, минометный огонь и осуществляли выстрелы из противотанковых ракетных комплексов», - отмечается в сообщении.
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Так, в Донецкой области в районе населенного пункта Ленинское в 15.30 враг вел артиллерийский огонь из пушек калибра 100 миллиметров по позициям одного из опорных пунктов сил АТО.
В 13.20 в районе Майорска бандформирования вели огонь по украинским позициям из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов.
Также противник не отказывался от попыток вытеснить силы АТО из районов населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески с целью развития успеха и захвата больших территорий.
Неподалеку от города Счастье на Луганщине и поселка Чермалык вблизи Мариуполя противник произвел выстрелы из противотанковых ракетных комплексов.