За сегодня боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Преимущественно в ходевооруженных провокаций боевики применяли стрелковое оружие. Также преступники открывали артиллерийский, минометный огонь и осуществляли выстрелы из противотанковых ракетных комплексов», - отмечается в сообщении.

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Так, в Донецкой области в районе населенного пункта Ленинское в 15.30 враг вел артиллерийский огонь из пушек калибра 100 миллиметров по позициям одного из опорных пунктов сил АТО.

В 13.20 в районе Майорска бандформирования вели огонь по украинским позициям из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов.

Также противник не отказывался от попыток вытеснить силы АТО из районов населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески с целью развития успеха и захвата больших территорий.

Неподалеку от города Счастье на Луганщине и поселка Чермалык вблизи Мариуполя противник произвел выстрелы из противотанковых ракетных комплексов.