Боевики внезапно начали ротацию в районе Мариуполя – Тымчук

Вместо них прибыла бронегруппа из 3-х танков и 4-х ББМ (выдвинулась к Широкино), позже на грузовиках переброшено формирование в 70-80 чел. с минометами и АГС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

Он отмечает, что российско-террористические войска продолжают наращивать боевой потенциал своих формирований с помощью поставок материально-технических ресурсов с территории России.

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За прошедшие сутки зафиксировано перемещение около 28 транспортных единиц (в основном через «северный» маршрут).

Активно продолжается переброска материально-технических ресурсов со стороны Луганска и Лутугино, а также через Красный Луч на Дебальцево, Стаханов и Первомайск.