Под Мариуполем на мине подорвался внедорожник ВСУ: два человека погибли

Об этом в заявил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает 112.ua.

По его словам, трагедия произошла сегодня примерно в 10:55.

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"Вблизи н. п. Широкино сегодня на противотанковой мине подорвался внедорожник. Двое украинских военнослужащих погибли, один получил ранения. Он находится в одной из больниц Мариуполя. Известно, что все военнослужащие принадлежали к одному из мотопехотных батальонов", - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики из "ПТУР" подстрелили грузовик ВСУ, в результате чего погибли четыре военных.