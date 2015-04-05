Под Мариуполем на мине подорвался внедорожник ВСУ: два человека погибли

15:19, 05 апреля 2015
Война
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Вблизи Широкино под Мариуполем сегодня, 5 апреля, на противотанковой мине подорвался внедорожник - двое украинских военнослужащих погибли, один ранен.

REUTERS

Об этом в заявил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает 112.ua.

 По его словам, трагедия произошла сегодня примерно в 10:55. 

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"Вблизи н. п. Широкино сегодня на противотанковой мине подорвался внедорожник. Двое украинских военнослужащих погибли, один получил ранения. Он находится в одной из больниц Мариуполя. Известно, что все военнослужащие принадлежали к одному из мотопехотных батальонов", - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики из "ПТУР" подстрелили грузовик ВСУ, в результате чего погибли четыре военных.

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