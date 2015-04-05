За сутки ранены двое военных, погибших нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Вместе с тем, на вопрос по поводу сообщения в СМИ о том, что неподалёку от города Счастье в Луганской области на фугасе подорвался автомобиль с украинскими военными, и четыре человека погибли, Мотузяник отметил, что эта информация уточняется.

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"Все подробности, которые станут известны, мы сообщим прессе", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь Луганской ОГА Ярослав Галас сообщил, что возле города Счастье "на мосту через Северский Донец был заложен управляемый фугас, и грузовик с бойцами 92-й бригады на нем подорвался".

По его словам, четыре человека погибли, число раненых уточняется.