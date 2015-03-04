Саперы после обстрела боевиками Краматорска изъяли более 90 боеприпасов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая.

"С момента обстрела Краматорска (почти месяц назад), в городе пиротехники проверили 4 гектара территории, причем обнаружили и изъяли 91 единицу боеприпасов, из которых 6 единиц реактивных боеприпасов, 27 боевых гранат и мин, 58 единиц других взрывоопасных предметов", - подчеркнула Быстрая.

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В связи с этим она обратила внимание, что большинство взрывоопасных предметов было найдено на территориях вокруг жилых домов.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в результате артиллерийского обстрела боевиками жилых кварталов Краматорска и главного штаба АТО погибло 16 человек, более 60 были ранены, в том числе шестеро детей. Повреждено более 40 домов.