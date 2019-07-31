Боевики повредили водопровод на Луганщине – люди остались без воды

На месте происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.

На Луганщине в результате обстрела боевиков поврежден водопровод, в результате чего без водоснабжения остались 3312 абонентов.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о том, что в районе улицы Ким, вероятно в результате обстрела был поврежден водопровод, поступило в среду, 31 июля, в Попаснянский отдел полиции от 38-летней местной жительницы.

На месте происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда. Сейчас там работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершению осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.

Как сообщал УНИАН, в Украине 3,2 миллиона человек могут остаться без воды из-за войны. Эксперты подсчитали, что в зонах конфликта смерть детей из-за болезни, вызванная нехваткой питьевой воды и средств гигиены, происходит втрое чаще, чем от прямого насилия.