Генерал: Россия готовится к масштабной военной операции против Украины

По словам генерала, на границах с Украиной сосредоточены мощные военные формирования РФ.

В Украине следует возобновить общий призыв на срочную военную службу.

Следует также сделать так, чтобы страна была полностью готова к введению режима военного времени, – заявил изданию «Обозреватель» ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

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Он обратил внимание на признаки прямой военной угрозы, которая исходит с Российской Федерации. "На границах с Украиной сосредоточены мощные военные российские формирования, более 200 тысяч военнослужащих, в том числе военная техника, ствольная и ракетная артиллерия, ракетно-космические войска, средства радиоэлектронной борьбы".

"Есть все основания говорить о том, что Россия готовится к масштабной военной операции против Украины", – подчеркнул генерал.

По его мнению, "это должно подталкивать высшие органы управления Украины к тому, чтобы принимать соответствующие меры", – убежден Богдан.

Он напомнил о том, что введение в Украине военного положения сроком на 1 месяц "показало, что есть очень много проблем, начиная от сектора безопасности и обороны и заканчивая органами высшего управления и местными органами власти". Генерал убежден: необходимо немедленно устранять эти проблемы "на случай, если надо будет встать на путь исполнения закона о правовом статусе военного времени".

Кроме того, "пришло время возобновлять всеобщий призыв на срочную службу", – заявил он.

По мнению Богдана, основания для этого есть. "То, что мы сейчас имеем на границах, то, как действует пятая колонна в Украине – все это подталкивает к мобилизации гражданского общества и страны в целом, для того чтобы дать достойный ответ и не позволить российскому врагу захватить всю страну", – подчеркнул он.

Как дополнительный аргумент в пользу своих предложений генерал напомнил о "хрестоматийный пример" Израиля. "Там проходят военную подготовку все дееспособные граждане страны, и мужчины, и женщины. И в том гражданском обществе это не вызывает никаких возражений или непонимания. Все прекрасно осознают, что на обороноспособность государства должен работать каждый".

Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что в ближайшие годы в Украине сохранится смешанная система комплектации армии.