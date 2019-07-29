В ГПСУ рассказали, как часто оккупанты обстреливают пункты пропуска на Донбассе

С начала года было зафиксировано три вражеских обстрела в направлении КПВВ, когда они функционировали.

Российские оккупанты на Донбассе трижды с начала года осуществляли провокационные обстрелы контрольных пунктов въезда-выезда.

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Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя обстрелы КПВВ "Марьинка", передает "Обозреватель".

"Это можно охарактеризовать исключительно как провокационные действия со стороны российских наемников на линии разграничения... 28 июня один такой инцидент зафиксировали на дорожном коридоре Донецк-Курахово", – сообщил представитель Госпогранслужбы.

"После полуночи пограничники, которые осуществляли охрану и оборону контрольного пункта въезда-выезда, услышали выстрелы из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Как выяснилось потом, одна из пуль попала даже в модульное помещение, где несут службу пограничники, когда КПВВ функционирует", – отметил Демченко.

По его словам, с начала года были зафиксированы три вражеских обстрела в направлении КПВВ, когда они функционировали.

"Неоднократно мы наблюдали, когда пограничный наряд, который заступает на службу с открытием КПВВ, находил в модульных помещениях пулевые отверстия. Ночью оккупанты ведут огонь по позициям украинских защитников, и неоднократно дорожные коридоры попадают в поле их обстрела", – заявил Демченко.