Россия не проявляет готовности освободить украинских моряков - Волкер

Спецпредставитель США отмечает, что украинские моряки должны быть освобождены без всяких условий.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Россия не проявляет готовности освободить захваченных 24 украинских моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Еще один очень важный шаг, который Россия может сделать, - это освободить украинских моряков, которые находятся под стражей в России с ноября прошлого года", - отметил Волкер.

Читайте такжеОмбудсмен заявила о достигнутой договоренности о возвращении захваченных РФ украинских моряков

Он отметил, что "украинские суда и экипаж подверглись нападению и были противозаконно захвачены, и продолжают незаконно удерживаться, и должны быть возвращены без каких-либо условий".

"В дополнение к этому, я надеюсь, что мог бы быть организован заблаговременный обмен пленниками между Россией и Украиной", - подчеркнул Волкер.

"Это конфликт между двумя государствами, и нет причины, чтобы эти лица были разлучены со своими семьями еще дольше", - добавил Волкер.

При этом, его спросили, есть ли какой-то прогресс в вопросе освобождения украинских моряков и пленников.

"Относительно моряков, к сожалению, мы ничего не слышим от России, что указывало бы на то, что они рассматривают их освобождение", - подчеркнул спецпредставитель США.

Читайте такжеЗеленский сделал заявленіе по возвращению Украине военнопленных моряков

Он добавил, что Россия начала судебный процесс над моряками, и все время ссылается на него вместо того, чтобы просто их отпустить.

Также, говоря об обмене пленниками, Волкер сообщил, что рассматриваются две идеи. "Есть идея обменять украинских граждан, находящихся в заключении в России, на российских граждан, находящихся в заключении в Украине. Пока это тоже далеко не продвинулось, но эта идея обсуждается", - отметил он.

Другое предложение, по словам Волкера, «заключается в обмене заложников в контексте Минских соглашений - обмене заложников, попавших в плен в результате конфликта на Донбассе, но работа на переговорах в Минске продолжается».