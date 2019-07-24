Боевики не позволили специалистам обследовать мост в Станице Луганской

Оккупанты заявили, что не были предупреждены о работе и воспринимали продвижение группы специалистов к мосту как акт агрессии.

Боевики не позволили обследовать мост у Станицы-Луганской специалистам, которые прибыли, чтобы оценить уровень его разрушенности и впоследствии изготовить соответствующий проект.

Об этом заявил глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин в видеокомментарии, опубликованном на странице РГА в Facebook.

"В очередной раз российская сторона и оккупанты показали, что они не желают создавать соответствующие условия для ремонта моста", - подчеркнул он.

По словам Золкина, к мосту прибыли специалисты, которые должны были оценить уровень его разрушенности для того, чтобы впоследствии изготовить соответствующий проект.

"Как только проектанты спустились к оврагу, они были предупреждены, что это будет воспринято как акт агрессии, и человек в военной форме, которая находилась на противоположной стороне пропасти, запретила дальше продвигаться", – рассказал он.

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Председатель РГА отметил, что с противоположной стороны специалистов снимала съемочная группа.

"Все мы хорошо помним 2014 год, когда после каждого обстрела якобы случайно появлялась группа российского телевидения - "Звезда" или еще какое-то телевидение. Вот сейчас человек в военной форме говорит: "мы не были предупреждены о работах, которые должны быть проведены", но мы видим группу телевидения, которая сразу вышла из-за оборонительного сооружения и начала снимать на видео наших специалистов, пытавшихся провести обследование", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской было начато 26 июня и завершено 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров "нормандской четверки" представитель РФ Владислав Сурков обязался "повлиять" на боевиков относительно демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный заявил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской и его восстановлении.

23 июля была создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Укравтодора, Минобороны, МинТОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.