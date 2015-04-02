Бойцы "Айдара" вместе с "ЛНРовцами" восстанавливают мост возле Станицы Луганской - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 1 апреля, опубликованном сегодня вечером.

"В контролируемой правительством Станице-Луганской (в 16 километрах на северо-восток от Луганска) миссия увидела бойцов добровольческого батальона "Айдар", которые совместно с представителями "ЛНР" работали над восстановлением разрушенного 19 марта моста. Члены СММ зафиксировали, как они выгружали деревянные бревна с грузовика и поговорили с обеими сторонами. СММ увидела конструктивное сотрудничество обеих сторон", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Станице Луганской взорвали последний мост через Северский ДонецРанее СММ обращала внимание обеих сторон на необходимость восстановления моста, чтобы сделать его пригодным для пешеходного движения.