Бойцы "Айдара" вместе с "ЛНРовцами" восстанавливают мост возле Станицы Луганской - ОБСЕ

21:48, 02 апреля 2015
Война
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала "конструктивное сотрудничество" между сепаратистами из "ЛНР" и бойцами батальона "Айдар", которые совместными усилиями восстанавливают разрушенный 19 марта мост через Северский Донец.

Підірваний у Станиці міст відновлюють разом представники обох сторін / moskal.in.ua

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 1 апреля, опубликованном сегодня вечером.

"В контролируемой правительством Станице-Луганской (в 16 километрах на северо-восток от Луганска) миссия увидела бойцов добровольческого батальона "Айдар", которые совместно с представителями "ЛНР" работали над восстановлением разрушенного 19 марта моста. Члены СММ зафиксировали, как они выгружали деревянные бревна с грузовика и поговорили с обеими сторонами. СММ увидела конструктивное сотрудничество обеих сторон", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Станице Луганской взорвали последний мост через Северский ДонецРанее СММ обращала внимание обеих сторон на необходимость восстановления моста, чтобы сделать его пригодным для пешеходного движения.

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