С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано

Потерь в рядах подразделений ОС нет, заявляют в штабе.

С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано.

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Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

«С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны нет», - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что 23 июля ВСУ придерживались режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования РФ и её наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по украинским защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Факты огня противника были зафиксированы неподалёку от населенного пункта Луганское.

Как сообщал УНИАН, боевики не позволили обследовать мост у Станицы-Луганской специалистам, которые прибыли, чтобы оценить уровень его разрушенности и впоследствии изготовить соответствующий проект.