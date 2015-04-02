Боевики за вчерашний вечер десять раз обстреляли позиции сил АТО из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Нарушая Минские договоренности, российско-террористические войска продолжают обстрелы позиций сил АТО из вооружения, которое должно быть отведено от линии разграничения», - говорится в сообщении.

Так, по данным штаба АТО, вчера, 1 апреля, с 18 часов до полуночи противник 10 раз нарушал режим тишины. В основном вооруженные провокации с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы на Донецком направлении. «Здесь враг вел огонь по Опытному и Красногоровке. Кроме того, с 20.30 до 20.50 боевики из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Авдеевке. А в 22.30 этот же населенный пункт преступники обстреляли из 120-миллиметрового миномета», - подчеркивается в сообщении.

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На Луганщине около полуночи боевики вели огонь из гранатомета по украинскому опорному пункту в Станице Луганской.

На Мариупольском и Артемовском направлениях обстрелов не было.