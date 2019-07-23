В течение минувших суток боевики на Донбассе соблюдали режим тишины

С начала текущих суток войска противника также не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

В течение суток 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе придерживались устойчивого режима прекращения огня.

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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано. По данным разведки 22 июля один оккупант погиб и двое ранены", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что с начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - добавили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил готовы "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.