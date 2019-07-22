Стали известны имена погибших военных, подорвавшихся вблизи Счастья (видео)

С полуночи 21 июля в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях был установлен "режим тишины".

Стали известны имена погибших военных, которые вчера подорвались возле Счастья Луганской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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22-летний днепрянин Семен Румигин и 19-летний Никита Скитченко. Ребята были военнослужащими воздушно-десантной бригады. В ночь на 21 июля боевики нарушили хлебное перемирие. Военнослужащие погибли в результате подрыва на взрывчатке, которую установили террористы. Еще двое получили ранения. Их отвезли в госпиталь в Днепр.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 21 июля в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях был установлен «режим тишины».

17 июля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе по результатам переговоров в Минске заявила о поддержке возобновления режима прекращения огня на востоке Украины с полуночи 21 июля.

18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил, что достигнутая договоренность о «хлебном перемирии» впервые предусматривает запрет на ведение любого огня и ответственность сторон за его нарушение.