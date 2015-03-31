В районе Широкино идет бой

Об этом сообщает пресс-центр АТО. "В 15.50 боевики начали минометный обстрел Широкино. Кроме того, по этому поселку бандиты вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии, а в 16.15 по нему били из танка", говорится в сообщении. В пресс-центре отметили, что "продолжая провокации, боевики в 16.30 начали бой против наших сил в Широкино", - отмечается в сообщении пресс-центра АТО.

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Также в сообщении говорится, что боевики продолжают вооруженные провокации на Донецком и Мариупольском направлениях.

В пресс-центре уточнили, что боевики из танка обстреляли Авдеевку, Опытное, Бердянское, из вооружения БМП вели огонь по позициям сил АТО в районе поселка Пески, обстреляли опорный пункт на окраине Пионерского.

"В Станице Луганской произошло боевое столкновение между патрульно-мобильной группой украинских десантников и подразделениями противника. Под натиском бойцов АТО враг отступил", говорится в сообщении.

Всего, по данным пресс-центра АТО, с начала суток боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня.