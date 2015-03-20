Боевики почти целый день обстреливали Авдеевку

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "В 12.30 по городу били из танка, а в 14.40 из 120-миллиметровых минометов. Также, боевики вели огонь из артиллерии, минометов и противотанкового оружия по Опитному, Песках, Новотроицком. Кроме того, неподалеку от поселка Опытное украинские военные вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой противника, которая пыталась проникнуть в глубь нашей территории. Бой длился с 7.20 до 14.20 дня", - подчеркивается в сообщении.

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По данным пресс-центра АТО, трижды из стрелкового оружия боевики обстреливали поселок Луганское на Артемовском направлении. В Луганской области под обстрелы попали Станица Луганская, Сокольники, Крымское.

На Мариупольском направлении с 120 -миллиметровых минометов противник нанес удары в районе поселков Орловское и Чармалык.

В общем, с 5 утра до 19 часов враг 16 раз применял минометы и гранатометы, 10 раз стрелковое оружие и 1 раз вел огонь из танка.