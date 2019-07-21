На КПВВ «Майорское» не нашли взрывчатки, пропуск людей возобновлен (фото)

Сейчас все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Пропуск людей на КПВВ "Майорское", о заминировании которого утром сообщил неизвестный, полностью возобновлен.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС, по состоянию на 09.35 территория КПВВ, административные здания и прилегающая местность полностью обследована группой разминирования ГСЧС со спецсредствами и служебными собаками. Каких-либо опасных предметов не обнаружено.

Сообщается, что подразделениями ГПСУ из состава ООС усилены меры службы в КПВВ. Задействованы дополнительные пограничные наряды с целью ускорения оформления людей, которые собрались в очереди за время проверки КПВВ.

Сейчас все КПВВ на линии разграничения функционируют согласно летнему графику работы в штатном режиме.

Напомним, КПВВ «Майорское» в Донецкой области с утра 21 июля приостановило пропуск людей из-за анонимного сообщения о минировании. Гражданских и весь персонал пункта эвакуировали.