На КПВВ «Майорское» в день выборов ищут взрывчатку, пропуск людей приостановлен
КПВВ «Майорское» в Донецкой области с утра 21 июля остановил пропуск людей из-за анонимного сообщения о минировании.
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Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на помощника начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олега Лычковского.
Отмечается, что пункт пропуска начал работу в 6:00, а уже в 6:45 от анонима поступил телефонный звонок о заминированиии.
На данный момент пропуск через КПВВ «Майорское» не проводится. Гражданских и весь персонал пункта эвакуировали.
Территорию КПВВ обследуют специалисты по разминированию на предмет наличия взрывоопасных предметов.
Напомним, на Донбассе с 00:01 21 июля вступил в силу режим тишины. В штабе ООС отмечают, что подразделения Объединенных сил будут «адекватно отвечать» на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.