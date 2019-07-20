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На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен украинский военный

14:23, 20 июля 2019
Война
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На Донбассе ранен военный / фото Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

Он отметил, что с полуночи оккупанты 7 раз прицельно обстреляли позиции украинских бойцов.

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«По имеющейся информации, с начала текущих суток получил ранения один наш защитник. Он был эвакуирован в медицинское учреждение», - отметил Гуцуляк.

По его словам, в районе населенного пункта Счастье оккупанты применили миномет калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также из крупнокалиберных пулеметов противник нарушал режим тишины вблизи сел Нижнетеплое, Артема и Лебединское, из стрелкового оружия - в районе Гранитного.

От направления оккупированной Горловки враг совершил по украинским защитникам Новолуганского с 8.10 утра 5 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, а с около 12.00 от поселка Доломитное выпустил 5 мин 82-го калибра.

«Несмотря на рост враждебной активности, подразделения Объединенных сил мужественно и пристально находятся наготове к любым провокационным и коварным действям со стороны российско-оккупационных войск», - подчеркнул представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 26 раз нарушили режим прекращения огня, погибли двое украинских бойцов, трое получили боевые травмы.

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Теги: #Донбасс#война#раненые военные