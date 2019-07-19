На окраинах оккупированного Донецка погибли двое украинских военных - СМИ
22:27, 19 июля 2019Война
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Информация о раненых уточняется.
Иллюстрация / REUTERS
Как только стало известно, что на северных окраинах оккупированного Донецка несколько часов назад погибли двое украинских бойцов.
Об этом сообщает военный корреспондент ТСН.
Информацию о раненых проверяют.
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В течение пятницы штаб ООС насчитал три вражеских обстрела. В вечернем сведении о погибших не сообщалось.
Напомним, за через сутки должно начаться бессрочное так называемое "хлебное" перемирие, о котором договорились в Минске.
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