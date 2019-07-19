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На окраинах оккупированного Донецка погибли двое украинских военных - СМИ

22:27, 19 июля 2019
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает военный корреспондент ТСН.

Информацию о раненых проверяют.

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В течение пятницы штаб ООС насчитал три вражеских обстрела. В вечернем сведении о погибших не сообщалось.

Напомним, за через сутки должно начаться бессрочное так называемое "хлебное" перемирие, о котором договорились в Минске.

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Теги: #погибшие военные#ООСпогода в Донецке