Боевики не дают миссии ОБСЕ свободно передвигаться в зоне АТО - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Вчера боевики в северном районе поселка Широкино снова ограничили свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ», - заявил он.

Читайте такжеОБСЕ: На Луганщине задержали 12 членов "банды Филата", подозреваемых в убийствах и похищениях

«Патрулю Специальной мониторинговой миссии разрешили проехать до поселка только после прибытия машины эскорта бандформирования «ДНР», что нарушает Минские договоренности, предусматривающие свободное передвижение наблюдателей по всей зоне АТО», - сказал Лысенко.