Боевики не дают миссии ОБСЕ свободно передвигаться в зоне АТО - Лысенко
13:19, 01 апреля 2015Война
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Боевики продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ в зоне АТО.
Боевики продолжают ограничивать свободу передвижения миссии ОБСЕ в зоне АТО / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Вчера боевики в северном районе поселка Широкино снова ограничили свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ», - заявил он.
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«Патрулю Специальной мониторинговой миссии разрешили проехать до поселка только после прибытия машины эскорта бандформирования «ДНР», что нарушает Минские договоренности, предусматривающие свободное передвижение наблюдателей по всей зоне АТО», - сказал Лысенко.
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