Сутки на Донбассе прошли без потерь для украинских военных, среди оккупантов есть "трехсотые"
17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них один раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм.
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Также противник открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 17 июля четыре оккупанта ранены ("трехсотые")", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.
Ранее сообщалось, что в результате боя в районе Водяного на Донбассе украинские военнослужащие заполучили трофеи боевиков.