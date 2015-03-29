СБУ задержала боевика, который за деньги убивал украинских военных

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала боевика "ЛНР", который за деньги принимал участие в преступных нападениях на украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Задержанный рассказал, что участвовал в захвате украинского блокпоста между населенными пунктами Счастье и Смелое на Луганщине. Читайте такжеНа Харьковщине СБУ перекрыла канал финансирования боевиков "За убийство украинских военных боевик получил "вознаграждение" - 300 долларов США", - говорится в сообщении. Сейчас правоохранители открыли против боевика уголовное производство

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