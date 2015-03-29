СБУ задержала боевика, который за деньги убивал украинских военных
22:11, 29 марта 2015Война
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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала боевика "ЛНР", который за деньги принимал участие в преступных нападениях на украинских военных.
СБУ задержала боевика, который за деньги убивал на украинских военных / 5 канал
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Задержанный рассказал, что участвовал в захвате украинского блокпоста между населенными пунктами Счастье и Смелое на Луганщине.
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"За убийство украинских военных боевик получил "вознаграждение" - 300 долларов США", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители открыли против боевика уголовное производство
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