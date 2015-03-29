В штабе сообщили о полсутках тишины (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

"Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции немного стабилизировалась. За минувшие сутки фактов применения артиллерии и бронетехники со стороны боевиков зафиксировано не было", - сказал Лысенко.

Он отметил, что с 21.30 28 марта до сегодняшнего утра не было обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.

Читайте такжеПосле полуночи обстрелов в зоне АТО не зафиксировано - АТЦОднако Лысенко подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию ситуации, провокации боевиков наблюдаются по всей линии фронта.

Так, рассказал он, хотя потерь личного состава Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки нет, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Также боевики продолжают пополнять незаконные вооруженные формирования свежими силами, проводят перевооружение и ремонт поврежденной техники.

"По данным разведки, противник продолжает доукомплектование незаконных вооруженных формирований, в частности, за счет привлечения российских наемников. Также проводятся поставки новой и ремонт поврежденной военной техники", - сказал Лысенко.

По его словам, руководство бандформирований развернуло активные обучения новобранцев и проводит переформирование отрядов боевиков.