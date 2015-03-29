В штабе сообщили о полсутках тишины (карта АТО)
Ситуация в зоне проведения АТЕ стабилизировалась, фактов применения боевиками ствольной артиллерии и тяжелой бронетехники не зафиксировано.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
"Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции немного стабилизировалась. За минувшие сутки фактов применения артиллерии и бронетехники со стороны боевиков зафиксировано не было", - сказал Лысенко.
Он отметил, что с 21.30 28 марта до сегодняшнего утра не было обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.
Читайте такжеПосле полуночи обстрелов в зоне АТО не зафиксировано - АТЦОднако Лысенко подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию ситуации, провокации боевиков наблюдаются по всей линии фронта.
Так, рассказал он, хотя потерь личного состава Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки нет, двое украинских военнослужащих получили ранения.
Также боевики продолжают пополнять незаконные вооруженные формирования свежими силами, проводят перевооружение и ремонт поврежденной техники.
"По данным разведки, противник продолжает доукомплектование незаконных вооруженных формирований, в частности, за счет привлечения российских наемников. Также проводятся поставки новой и ремонт поврежденной военной техники", - сказал Лысенко.
По его словам, руководство бандформирований развернуло активные обучения новобранцев и проводит переформирование отрядов боевиков.