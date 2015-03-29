После полуночи обстрелов в зоне АТО не зафиксировано - АТЦ

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил спикер АТО Анатолий Стельмах.

По его словам, в 18:30 боевики из РСЗО "Град" обстреляли село Смиле в Луганской обл. Кроме того, в 18:10 со 120-мм минометов были обстреляны позиции военных в Сокольниках (Луганская обл.). Также в 18:30 и 21:00 боевики открывали минометный огонь по Широкиному Донецкой обл.

Читайте такжеОБСЕ зафиксировала под Широкино масштабную минометную перестрелкуВ то же время Стельмах отметил, что с 00:00 на протяжении всей ночи, обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО не зафиксировано.

Раньше в АТЦ сообщали, что в течение дня 28 марта боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе.