Волкер ожидает от новой Рады принятия законов, связанных с "Минском"

Он считает, что украинский парламент, в частности, должен рассмотреть вопрос децентрализации, специального статуса и амнистии, возможность провести местные выборы.

Верховной Раде Украины нового созыва необходимо будет обновить часть законов, связанных с Минскими соглашениями по ситуации на Донбассе.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Голосу Америки».

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«Когда будет избран новый парламент, нужно будет обновить некоторые законы по реализации Минских договоренностей. Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация безопасности. Все эти вещи надо будет восстановить, и, конечно, мы поддерживаем Украину в этом. Однако, именно украинская сторона должна вести этот процесс», - сказал он.

Волкер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет значительный кредит доверия, как показали президентские выборы, но это еще не проявилось в голосах в Верховной Раде и поддержке конкретного стратегического законодательства.

«Мы узнаем только после 21 июля, какими будут результаты и сможет ли он формировать работающее большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать как план воплощения Минска, так и план реформ в Украине», - добавил он.

По словам Волкера, США ожидают визит президента Украины. «Еще нет назначенной даты с Белым домом. Это будет зависеть от расписания, однако, надеемся, что этот визит состоится в ближайшем будущем. Важно, чтобы президенты имели возможность встретиться. Как и на других встречах, мы хотим выразить президенту Зеленскому полную поддержку в его действиях по проведению значительных реформ в Украине», - сказал он.

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Волкер также отметил, что миротворческие усилия Зеленского привлекли внимание к бездействию России.

По его словам, президент Украины «очень активно говорит о стремлении мира». «У меня сложилось впечатление, что президент Зеленский очень хорошо знает, что он не может контролировать то, какие решения примет Россия. Если они постараются использовать конфликт, чтобы давить на него, то что бы Зеленский не делал, они это будут делать. Он очень четко позиционировал себя, чтобы продемонстрировать свое стремление к миру, улучшению жизни людей, улучшению гуманитарной ситуации. В конце концов, это все - граждане Украины, страдающие от этого конфликта. Таким образом, он демонстрирует, что проблема заключается именно в действиях России», - сказал представитель Госдепа США.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Волкер подчеркнул, что ключом к миру в Украине является вывод российских сил с Донбасса.