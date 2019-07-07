Вследствие обстрелов боевиков на Донбассе ранен боец ВСУ

Оккупанты с начала суток уже 7 раз нарушили «режим тишины».

От начала суток в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов получил ранения один украинский военнослужащий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге относительно обстановки на линии фронта сегодня, 7 июля.

Читайте такжеВолкер объяснил, почему Россия наращивает войска на границе с Украиной

«От начала текущих суток российско-оккупационные войска 7 нарушали режим тишины, при этом трижды — в нарушение Минских соглашений — из минометов», - отметил Гуцуляк.

Так, по его словам, ночью оккупанты трижды от оккупированного села Саханка вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по военным Широкино, из вооружения БМП — по защитникам Богдановки. С 04:00 оккупанты выпустили 5 мин 82-го калибра по украинским позициям в районе Новолуганского. С 05:17 оккупанты уже из 120-го калибра вели обстрел вблизи Попасной. От пгт Калиново в течение 40 минут оккупанты выпустили 37 мин этого калибра. Также 120-й калибр террористы применили по защитникам Золотого-4. С 05:45 украинские бойцы зафиксировали разрывы 5 мин.

«По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших защитников Украины есть раненый военнослужащий. Защитника доставили в медицинское учреждение», - сообщил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, боевики за прошедшие сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирование.