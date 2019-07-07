СБУ объявила подозрение четырем фигурантам по делу МН17

Подозрение объявлено троим россиянам и одному украинцу.

Следователи Главного следственного управления СБУ объявили о подозрении четырем фигурантам дела по факту сбития самолета "Боинг 777" рейса MH17 над Донбассом.

Как говорится в сообщении на сайте спецслужбы, подозрение объявлено гражданину России Игорю Гиркину, генерал-майору ГРУ Сергею Дубинскому, полковнику Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

Как сообщалось, объединенная следственная группа официально выдвинула обвинения в збитті рейса MH17 над Донбассом одном из лидеров боевиков на востоке Украины Игорю Гиркину (Стрелкову), украинцу, который воевал за "ДНР", Леониду Харченко ("Крот"), российскому генералу Сергею Дубинскому ("Хмурый") и полковнику РФ Олегу Пулатову ("Гюрза").

Напомним, 17 июля 2014 года в зоне вооруженного противостояния на востоке Украины был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура. Трагедия произошла на востоке Донецкой области в районе села Грабово, расположенного неподалеку от Тореза. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

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Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетный комплекс "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, которая контролировалась тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

"Бук" направлялся на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягачи марки Volvo.

Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями из открытых источников.