Родственники нового главы Донецкой ОГА живут на оккупированном Донбассе

Зеленский находится в Краматорске Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что родственники нового главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко проживают на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом он сказал во время представления нового главы ОГА в Краматорске, передает "ОстроВ".

Читайте такжеЗеленский сегодня посетит Донецкую область - СМИ

Зеленский отметил, что сейчас появилось много информации о том, что родственники Кириленко живут в ОРДО, а его брат якобы "работает в ДНР, служит и так далее".

"Давайте я скажу. Очень важная ситуация. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Естественно, у Паши... Можно говорить "Паша"? У Паши там семья, там родители его. Они украинцы, это их земля, они не хотят оттуда переезжать, это их выбор… Что касается брата, то для Паши это больной вопрос... С братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, работает в Украине с момента оккупации этих территорий. Много разбитых семей из-за войны. Он такой же украинец, как и мы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина обязательно вернет Донбасс, из-за оккупации которого возникло много разбитых семей.

"Прошу не делить нас. Люди, которые живут на временно оккупированных территориях, они такие же украинцы, дефектов у них нет", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Донецкую области.