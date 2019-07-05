Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных за последние сутки
13:09, 05 июля 2019Война
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В сообщении отмечается, что за последние сутки Украина потеряла двух защитников - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу.
Иллюстрация REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных за последние сутки, заявив, что «Герои погибли не зря».
Об этом сообщает Офис президента в Twitter.
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В сообщении отмечается, что за последние сутки Украина потеряла двух защитников - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу.
«Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений» - прокомментировал печальное известие президент.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 30 раз нарушили режим прекращения огня.
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