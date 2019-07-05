Командующий десантников ВСУ: сейчас расстояние между силами ООС и оккупантами – два километра

Генерал рассказал, что неизвестно, как будет развиваться ситуация вокруг Станицы Луганской.

С тактической точки зрения разведение войск в Станице Луганской создает немало опасностей, в частности для подразделений, обороняющихся в полосе и в районе этого населенного пункта.

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Об этом в эфире "Право на власть" на "1+1" сказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины, четвертый номер в списке партии "Европейская солидарность" генерал-лейтенант Михаил Забродский, передает ТСН.

"Сейчас разрыв между нами и ними два километра. Два километра, с военной точки зрения, – это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средства поражения, даже батальонного звена, могут применяться практически без ограничений. Мы на почти два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел, нет, есть подтверждение ОБСЕ", - сказал он.

Забродский рассказал, что неизвестно, как будет развиваться ситуация вокруг Станицы Луганской. По его словам, существует информация, что со стороны боевиков в спешном порядке готовится железная конструкция. Она позволит очень быстро ввести в действие мост.

"Мост – это контроль или отсутствие контроля о форсировании сопутствующих моментов, с которыми связана серая зона. Мост перекрывает барьерный участок под названием река Северский Донец. Сейчас мы отошли на километр вглубь своей территории. Мы создали все условия для того, чтобы упростить противнику форсирование этой водной преграды. Это – военный аспект", - говорит Забродский.