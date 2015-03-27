В зоне АТО за сутки боевики не применяли артиллерию и бронетехнику

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. "Ситуация в зоне АТО постепенно стабилизируется. Фактов применения вражеской артиллерии и бронетехники не зафиксировано", - отметил он.

Читайте такжеБоевики не допускают наблюдателей ОБСЕ к отведенной тяжелой технике

В то же время, по словам Андрея Лысенко, вооруженные провокации боевиков сохраняются по всей линии разграничения, кроме восточной части Луганской области.

"Противник активно применяет минометы, гранатометы, работают снайперы боевиков. Сегодня после полуночи враг совершил вооруженную провокацию в районе поселка Сокольники, вблизи Бахмутской трассы", - добавил он.

Как сказал Андрей Лысенко, противник продолжает вести активную воздушную разведку. Вчера были зафиксированы пролеты 7 беспилотных летательных аппаратов на Мариупольском направлении.