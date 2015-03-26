Силы АТО уничтожили штаб боевиков под Мариуполем (видео)

Об этом сообщает полк особого назначения «Азов» на своей странице в соцсети.

«В поселке Широкино бойцы полка «Азов» уничтожили российский танк, а также здание, в котором располагался штаб террористов из «Донецкой народной республики», - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики на востоке Украины в течение ночи продолжали провокационные обстрелы украинских военных. На Мариупольском направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по поселку Широкино.