Силы АТО уничтожили штаб боевиков под Мариуполем (видео)
13:31, 26 марта 2015Война
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Силы антитеррористической операции уничтожили танк и штаб боевиков «Донецкой народной республики» в поселке Широкино под Мариуполем.
REUTERS
Об этом сообщает полк особого назначения «Азов» на своей странице в соцсети.
«В поселке Широкино бойцы полка «Азов» уничтожили российский танк, а также здание, в котором располагался штаб террористов из «Донецкой народной республики», - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики на востоке Украины в течение ночи продолжали провокационные обстрелы украинских военных. На Мариупольском направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по поселку Широкино.
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