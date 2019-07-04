На Донбассе враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой" - штаб ООС (видео)

Используя рельеф местности, противник пытается подойти к позициям украинских защитников, в частности, в районе Золотого ведет огонь из крупнокалиберных пулеметов и применяет гранаты ВОГ.

На Донбассе враг все чаще подходит к украинским позиций, прикрываясь "зеленкой". Читайте такжеДвое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. "Используя рельеф местности, враг пытается подойти к позициям украинских защитников. В районе населенного пункта Золотое противник ведет огонь из крупнокалиберных пулеметов и применяет гранаты ВОГ", - говорится в сообщении. Однако украинские военные всегда готовы дать достойный отпор, заверяют в штабе ООС. Как сообщал штаб ООС, боевики активно стреляют из запрещенного оружия, силы ООС в ответ нанесли оккупантам потерям.

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