На Донбассе враг все чаще подходит к украинским позициям, прикрываясь "зеленкой" - штаб ООС (видео)
09:34, 04 июля 2019Война
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Используя рельеф местности, противник пытается подойти к позициям украинских защитников, в частности, в районе Золотого ведет огонь из крупнокалиберных пулеметов и применяет гранаты ВОГ.
На Донбассе враг все чаще подходит к украинским позиций, прикрываясь "зеленкой".
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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Используя рельеф местности, враг пытается подойти к позициям украинских защитников. В районе населенного пункта Золотое противник ведет огонь из крупнокалиберных пулеметов и применяет гранаты ВОГ", - говорится в сообщении.
Однако украинские военные всегда готовы дать достойный отпор, заверяют в штабе ООС.
Как сообщал штаб ООС, боевики активно стреляют из запрещенного оружия, силы ООС в ответ нанесли оккупантам потерям.
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