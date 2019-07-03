Двое украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

Неподалеку Марьинки и Южного враг стрелял из минометов калибра 82 мм, а у Новолуганського – еще и из вооружения БМП и зенитной установки.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных вооруженных формирований на востоке Украины десять раз нарушили режим тишины, в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстреливал позиций Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное c направления Уживки (из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), вблизи Опытного с направления Спартака (из стрелкового оружия) и окрестности Марьинки с направления Александровки – из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел семь обстрелов позиций Объединенных сил: три раза вблизи Зайцевого с направления Гольмивского из стрелкового оружия, дважды неподалеку Новолуганського с направления Гольмивского и Доломитного - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки, и в районе Южного с направления шахты им. Гагарина из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.