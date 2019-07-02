Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили "тишину", травмирован украинский боец (видео)

Подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на обстрелы вооруженных формирований РФ.

На Донбассе с начала суток оккупанты шесть раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил боевое травмирование.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook.

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Как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи населенного пункта Марьинка по направлению Трудовского и Александровки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и вблизи Лебединского из направления Саханки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также трижды обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм и дважды окраину Новолуганского из направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится также в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области в результате вражеского обстрела были ранены два волонтера. По предварительным данным, волонтеры получили пулевые ранения, двигаясь на автомобиле по дороге Марьинка - Красногоровка.