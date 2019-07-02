В Чехии идет следствие в отношении почти 20 граждан, которые могли воевать против Украины – посол

Пока только в отношении одного из них состоялся суд, и его признали виновным, сообщил дипломат.

Сейчас в Чехии идет расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли принимать участие в военных действиях на стороне России на Донбассе.

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Об этом в интервью парламентской газете «Голос Украины» рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

«Сейчас продолжается расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли принимать участие в военных действиях на стороне России на Донбассе. Пока только в отношении одного из них состоялся суд, и его признали виновным. Правда, приговор был условный. Но, несмотря на это, прецедент есть. Расследование в отношении других продолжается», – указал дипломат.

По его словам, очень сложным вопросом является доказательство вины.

«Много обвинений базируется на социальных сетях или свидетельствах отдельных людей. Но могу подтвердить, что сотрудничество между чешскими и украинскими правоохранительными органами существует», – отметил Перебийнис.

В апреле сообщалось, что чешскому десантнику Эрику Эшту, который воевал за "ДНР", грозит пожизненное заключение в Чехии.

17 мая суд приговорил Эшту к трем годам условно с отсрочкой на четыре года и отменил его воинское звание, что означает фактическое завершение военной карьеры. Суд решил, что участие Эшту в конкретном террористическом акте не было доказано.