Военные получили первую партию бронемашин "Свитязь"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром". При этом количество поставленных бронемашин в пресс-службе не уточнили.

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"«Свитязь» - это восьмиколесная плавающая бронированная машина со всеми ведущими колесами. Оборудована она силовой установкой из двух двигателей FPT IVECO Евро-3, мощностью 150 л.с. Запас хода по шоссе - до 760 км, а расход топлива - всего 38 л на 100 км. Машина имеет высокие динамические качества, повышенную проходимость и плавность хода", - говорится в сообщении.

По словам представителей концерна, "Свитяз" предназначен для обеспечения управления войсками и организации связи в оперативно-тактическом звене управления. На машину устанавливаются кондиционер, отопитель обитаемого отсека и система постановки дымовых завес.