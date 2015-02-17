В зону АТО поступили 10 британских бронемашин Saxon

На вооружение подразделений в зоне проведения АТО поступило 10 бронированных автомобилей британского производства «Саксон».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев на брифинге в Киеве.

«На вооружение подразделений в зоне проведения АТО поступило 10 бронированных автомобилей британского производства «Саксон», которые Украина недавно получила в качестве военно-технической помощи от Великобритании», - отметил он.

Читайте такжеБританские бронеавтомобили Saxon передадут армии после переоборудования и испытаний

По словам Селезнева, на бронемашины установлено украинское вооружение.

«Автомобили «Саксон» имеют броню натовского стандарта В7, это означает, что они выдержат обстрелы из оружия калибра 7,62 мм и стойкие к подрыву на минах и фугасах», - отметил он.

«Основным заданием «Саксонов» является оперативная доставка минометных обслуг или групп количеством до 7 бойцов к месту назначения, а также эвакуация раненых», - сказал Селезнев.