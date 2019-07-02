"Ответка" за медиков: украинские военные подбили БМП боевиков

По данным блогера Мартина Бреста, боевики потеряли боевую технику и живую силу.

Украинские военные подбили боевую машину пехоты боевиков в районе ООС.

Об этом написал военнослужащий ВСУ и блогер Мартин Брест на своей странице в Facebook.

"В районе... в районе выполнения определенных задач по назначению два с лишним часа назад в результате нескольких попаданий из неизвестного, но разрешенного здравым смыслом оружия у сепаров тихонечко, но сильно повреждена бэха. Чуток горела. 1-200, 2-300, но скорее всего из них, судя по перехвату, еще минимум один - не жилец", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 июля, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.

В результате обстрела погибли 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области.