Террористы обстреляли Авдеевку, повреждены дома (фото)

Пострадавших среди мирного населения нет.

Террористы обстреляли жилые кварталы Авдеевки, повреждены три дома.

Как сообщает полиция Донецкой области, сообщение об обстреле поступило около 18.00 30 июня.

Повреждены три дома, расположенные по ул. Нахимова. Пострадавших среди мирного населения нет. На месте работала следственно-оперативная группа.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 июня российско-террористические силы совершили прицельный обстрел Авдеевки. Были повреждены два жилых дома, а также хозяйственные постройки и приусадебные участки.

Обстрел велся артиллерийскими снарядами калибра 120 мм из поселка Минеральное (Ясиноватский район Донецкой области, временно оккупированная территория).