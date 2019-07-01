Масштабный пожар в районе ООС: военные говорят о детонации снарядов и возможной диверсии (видео)

Возгорание сухой травы произошло вблизи сел Широкино и Бердянское в Донецкой области.

В воскресенье, 30 июня, вблизи сел Широкино и Бердянское, в районе проведения ООС, произошел масштабный пожар, в результате чего детонировали не разорванные снаряды.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Возгорание сухой травы произошло вблизи сел Широкино и Бердянское в Донецкой области.

«Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветками, лопатами. Не известно, от чего вспыхнуло. Возможно, умышленный поджог. Масштабы большие: сухо и еще ветер сильный. В одном месте только потушили пламя, оно возникло рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники, но как-то не думалось. Мы быстро все собрались и погасили огонь. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов», – рассказывает военнослужащий с позывным «Сержант».

По словам руководителя военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олега Прилипко, не исключается вариант диверсии.

«Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам. Выгорела трава, посадки, чтобы потушить такой большой пожар военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов. Такой пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского», – сообщил он.