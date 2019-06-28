Кучма съездил в район Станицы Луганской (фото)

В начале следующей недели в Станицу Луганскую прибудет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения.

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма ознакомился с процессом разведения сил в районе Станицы Луганской.

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Как сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер, он посетил с рабочей поездкой Луганскую область.

Пресс-секретарь сообщила, что главная цель визита - увидеть состояние дел непосредственно на линии разграничения в районе Станицы Луганской, где, согласно Рамочному решению ТКГ, должно быть завершено разведение сил и средств.

"Хочу еще раз подчеркнуть, чтобы у вас не было неправильной мысли: я только уполномоченный президента в Трехсторонней контактной группе в Минске. Так что я не приехал сюда решать вопросы за Кабинет министров или, не дай Бог, за президента. Поэтому моя задача - посмотреть, как те решения, которые, в том числе по разведению сил, выполняются", - подчеркнул Кучма.

Командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сырский доложил о ситуации в зоне ООС и действиях Вооруженных сил Украины в районе Станицы Луганской в контексте имплементации рамочного решения ТКГ.

"Стоит отметить, что в соответствии с Рамочным решением противоположная сторона должна отойти за линию, определенную Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Это означает, что они, в том числе, должны убрать укрепительное сооружение, которое сейчас находится вблизи украинской части КПВВ "Станица Луганская". В 2016 году НВФ ОРЛО захватили эту территорию вопреки Минским договоренностям", - написала Олифер.

Кроме того, Кучма подробно общался с украинскими военными, которые несут службу в зоне ООС, говорил с пограничниками, работающими на КПВВ, и с местными жителями и местными властями. Он сообщил, что согласно решению президента, в начале следующей недели в Станицу Луганскую прибудет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения.

"Твердо подчеркиваю: Украина будет идти к миру, не теряя ни одного из своих национальных интересов. Сохранение жизни каждого украинского воина и каждого мирного жителя прифронтовых территорий - один из самых больших и самых приоритетных национальных интересов. Так же, как и наша территориальная целостность", - отметил Кучма.

Как сообщал УНИАН, 26 июня состоялся первый этап разведения сил и средств со стороны украинских военных на участке № 1 "Станица Луганская". В штабе операции Объединенных сил заверили, что процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской на линии разграничения не ослабляет оборонительные возможности Вооруженных сил Украины. Также в штабе заявили, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил в районе Станицы Луганской.

27 июня российские оккупанты завершили первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской от линии разграничения.

Справка УНИАН. 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября 2016 года разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском.