Порошенко: обеспечение армии новейшим вооружением приобретает системный характер

Об этом президент Петр Порошенко сказал в аэропорту "Борисполь" на встрече первой партии американских военных бронированных автомобилей Humvee.

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"Для нас, когда мы твердо держим курс на политико-дипломатическое урегулирование межгосударственного конфликта на Донбассе, но когда противник постоянными нарушениями режима прекращения огня побуждает нас к активизации наших усилий, первоочередным вопросом является укрепление обороноспособности Украины. Сегодня обеспечение украинской армии новейшим вооружением, новейшей техникой приобретает системный характер", - подчеркнул Петр Порошенко.

В то же время глава государства отметил, что отечественный военно-промышленный комплекс практически с колес сейчас в 3 смены работает над обеспечением потребностей Вооруженных сил.

"Однако наши ресурсы пока ограничены, поэтому военно-техническая помощь, которую США оказывают сейчас Украине вместе с другими странами, очень своевременна и крайне необходима", - сказал президент.