Порошенко лично встретит в аэропорту самолет с американскими военными автомобилями

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В среду, 25 марта, в 13:40 Президент Украины Петр Порошенко примет участие в церемонии встречи самолета с первой партией американских военных автомобилей HMMWV (международный аэропорт "Борисполь")", - говорится в сообщении.

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Напомним, 11 марта пресс-служба президента сообщила, что Украина получит от США нелетальную военную помощь на общую сумму 75 млн долларов.