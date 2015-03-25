Порошенко лично встретит в аэропорту самолет с американскими военными автомобилями
01:26, 25 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко в среду, 25 марта, встретит самолет с первой партией американских военных автомобилей HMMWV.
Порошенко лично встретит в аэропорту американские военные автомобили / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"В среду, 25 марта, в 13:40 Президент Украины Петр Порошенко примет участие в церемонии встречи самолета с первой партией американских военных автомобилей HMMWV (международный аэропорт "Борисполь")", - говорится в сообщении.
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Напомним, 11 марта пресс-служба президента сообщила, что Украина получит от США нелетальную военную помощь на общую сумму 75 млн долларов.
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