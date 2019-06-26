В "ДНР" нашли крайних в ликвидации главаря Захарченко и назвали имена

Оккупанты считают, что СБУшники причастны к убийству Захарченко и "Моторолы".

Террористы считают, что к убийству главаря "ДНР" Александра Захарченко причастны сотрудники Службы безопасности Украины Андрей Байдала и Сергей Моторин.

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Об этом сообщили в пресс-службе МВД "ДНР". "Швед", он же Андрей Байдала - агент пятого департамента контрразведки СБУ. Именно он отдавал приказы совершать убийства на территории "ДНР". Сотрудничает с СБУ и занимается группой задержанных диверсантов. Он же причастен к убийству главы "ДНР" Александра Захарченко", - говорится в сообщении террористов.

Как отметили в "МВД "ДНР", также за организацией терактов на территории республики "стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое было создано при активном участии ЦРУ США".

Также в "ДНР" убеждены, что на сотруднике СБУ Сергее Моторину, выходцу с Донбасса, "кровь Арсена Павлова ("Моторолы") и Александра Захарченко".

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса.

Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.