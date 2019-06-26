Штаб ООС заявил о готовности начать разведение сил и средств возле Станицы Луганской

Согласно с Минскими договоренностями, разведение сил и средств там должно было состояться еще в 2016 году.

Украинская сторона готова приступить к разведению сил и средств на участке №1 «Станица Луганская».

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Командующий ООС Александр Сирский после проверки района разведения сил в Луганской области заявил, что украинская сторона готова к выполнению взятых на себя обязательств.

Отмечается, что одновременно возникает обеспокоенность относительно готовности к зеркальным действиям противоположной стороной. Особенно, что касается вывода с противоположной стороны сооружений КПВВ за пределы участка разведения.

Разведение сил и средств на участке №1 планируется проводить на протяжении трех суток - в период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств и еще одни сутки - на проведение инспектирования СММ ОБСЕ выполнения обязательств по разведению и объявление результатов разведения сторон.

В штабе отметили, что практическое выполнение требований Минского процесса относительно меры разведения сторон на указанном участке №1 «Станица Луганская» планировалось осуществить еще в 2016 году.